Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «МЮ» – самая невезучая команда АПЛ. Это очередное поражение»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).

    «Мы самая невезучая команда АПЛ. Это очередное поражение. Когда играешь плохо или на равных с такой командой, как Арсенал, то ничья или поражение – это не трагедия и не плохой результат, потому что это нормально.

    Но когда Де Хеа отдыхает, а Чех делает пару отличных сейвов; когда ты упускаешь несколько отличных моментов, контролируешь игру и пропускаешь поздний гол, то чувствуешь себя проигравшим», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      demir301 19 ноября 2016, 21:34

      Хорошо сказал Жозе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 19 ноября 2016, 21:16

      Кто вам мешал реализовать эти отличные моменты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 19 ноября 2016, 20:27

      Наш Венгер и Арсенал более крутые "не везунчики"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 19 ноября 2016, 20:02

      "Моуринью: Мы самая невезучая команда АПЛ" ну не при Венгере же говорить такие слова)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 19 ноября 2016, 19:31

      да у МЮ непруха жесть конечно, по игре должны были брать 3 очка.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11