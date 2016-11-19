«Арсенал» поразил ворота команд Моуринью в АПЛ в первый раз за девять лет

В сегодняшнем матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» не смог удержать победу над «Арсеналом» (1:1), пропустив от нападающего «канониров» Оливье Жиру на 89-й минуте. Отметим, что гол француза стал первым с 2007 года, который подопечные Арсена Венгера смогли забить командам, возглавляемым Жозе Моуринью, в рамках чемпионата Англии.

Счет во встрече открыл хавбек «красных дьяволов» Хуан Мата на 68-й минуте.