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    «Арсенал» поразил ворота команд Моуринью в АПЛ в первый раз за девять лет

    В сегодняшнем матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» не смог удержать победу над «Арсеналом» (1:1), пропустив от нападающего «канониров» Оливье Жиру на 89-й минуте. Отметим, что гол француза стал первым с 2007 года, который подопечные Арсена Венгера смогли забить командам, возглавляемым Жозе Моуринью, в рамках чемпионата Англии.

    Счет во встрече открыл хавбек «красных дьяволов» Хуан Мата на 68-й минуте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      гууд 19 ноября 2016, 20:43

      Вранье!!! А как же финал за супер кубок Англии? Где арсенал челси, который возглавлял мауринью??? Причём Арсенал челси обыграл!!!

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