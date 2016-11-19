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    Петраков не исключил возможности бойкота матча с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков не стал отрицать возможность бойкота командой гостевого поединка 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». При этом специалист отметил, что ему на данный момент ничего не известно о намерениях футболистов. Сегодня появилась информация, что томичи могут не поехать в Самару на игру, которая состоится 27 ноября, из-за долгов по зарплате.

    «Мне ничего не известно о возможном бойкоте командой матча против «Крыльев». Мы тренируемся и проводим теоретические занятия в штатном режиме. Понятно, что нервозность в коллективе присутствует, и я не могу гарантировать, что этого не произойдет. Помимо финансовых, у нас есть и другие трудности, давайте подождем до первого декабря, а там посмотрим», – сказал Петраков.

    Источник: ТАСС

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    19.11.2016 17:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 20 ноября 2016, 09:39

      Дэньги давай дэньги.

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