Старридж зимой может стать игроком «Милана»

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Милана». По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает 27-летнего англичанина в качестве замены Карлоса Бакки, который, вероятнее всего, покинет стан красно-черных.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за недостатка игрового времени Старридж намерен сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Ливерпуль» в АПЛ восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.