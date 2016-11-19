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    Аршавин не спас «Кайрат» от поражения в финале Кубка Казахстана

    «Кайрат» не смог завоевать Кубок Казахстана, уступив с минимальным счетом в решающем матче «Астане» (0:1). Не помогло алматинцам и присутствие в составе российского полузащитника Андрея Аршавина, проведшего на поле все 90 минут.

    Автором победного гола стал конголезский нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга. Отметим, что для столичного клуба данный трофей стал третьим в истории. Напомним также, что чуть ранее астанинцы стали чемпионами страны нынешнего сезона.

    Кубок Казахстана, финал

    Кайрат (Алматы) – Астана – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кабананга, 47.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 14:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 ноября 2016, 16:50

      аршавин тащил, но кайрат ничо не выиграл в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 19 ноября 2016, 15:42

      а он что помошник?

      -1
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