Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Больше секса – лучше игра»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал недавние слова полузащитника Самира Насри о том, что он якобы рекомендовал своим футболистам не заниматься сексом после полуночи.

    «Показывать хорошую игру без занятий сексом невозможно. Невозможно! Я никогда таких запретов не вводил. Делать этого я тоже не собираюсь. Более того, больше секса – лучше игра», – сказал испанец.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 07:45
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 19 ноября 2016, 12:06

      Ну теперь понятно почему у нас во время футбика так часто аликапс крутят))) правда нашим кривоногим видимо и это не поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 ноября 2016, 11:03

      Женщина всегда стимулирует к хорошим делам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 19 ноября 2016, 10:59

      Пеп просто имел ввиду что плохо сыграете - я Вам устрою секс, как следует дымоход прочищу ;)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 19 ноября 2016, 10:57

      видимо в рфпл дают обет воздержания

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 19 ноября 2016, 10:54

      Работать, работать и ещё раз работать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7880

      BarStep 19 ноября 2016, 10:21

      Это как? По принципу: не хочешь ты меня - давай я тебя, ну кино...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 19 ноября 2016, 10:08

      Это получается у наших футболистов не такие уж и большие зарплаты, если им на проституток не хватает, раз такая игра)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 ноября 2016, 09:22

      А потом все ругают футболистов что они часто пользуются услугами проституток. А может они так улучшают свою игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 19 ноября 2016, 09:12

      наши футболисты на тренировках так устают что им потом не до секса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 19 ноября 2016, 08:25

      Отож

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11