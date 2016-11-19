Гвардиола: «Больше секса – лучше игра»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал недавние слова полузащитника Самира Насри о том, что он якобы рекомендовал своим футболистам не заниматься сексом после полуночи.

«Показывать хорошую игру без занятий сексом невозможно. Невозможно! Я никогда таких запретов не вводил. Делать этого я тоже не собираюсь. Более того, больше секса – лучше игра», – сказал испанец.