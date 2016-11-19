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    УПЛ. «Шахтер» в большинстве обыграл «Карпаты», «Динамо» оказалось сильнее «Стали»

    В матче 15-го тура УПЛ «Шахтер» одержал победу над «Карпатами» со счетом 2:1. Таким образом, донецкий клуб, имея в активе 41 очко, единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины.

    В других встречах «Александрия» добилась волевой победы над «Зарей», «Динамо» сломило сопротивление «Стали», «Олимпик» минимально обыграл «Черноморец».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 15-й тур

    Заря – Александрия – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Петряк, 66; 1:1 – Микицей, 70; 1:2 – Кулиш, 90.

    Удаления: Гречишкин, 68 – Огиря, 77.

    Олимпик – Черноморец – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Матяж, 22.

    Шахтер – Карпаты – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Срна, 10; 1:1 – Ксенз, 19 (с пенальти); 2:1 – Феррейра, 77.

    Удаление: нет – Ксенз, 47.

    Динамо – Сталь – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хачериди, 18; 2:0 – Макаренко, 50; 2:1 – Комвалиус, 56.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 19 ноября 2016, 20:48

      Интересно, чего дома Динамо такое почти "непобедимое". А в международных играх, не очень?()

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