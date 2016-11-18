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    РФПЛ. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью

    В матче 14-го тура РФПЛ «Рубин» и «Ростов» разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга – 0:0.

    Таким образом, ростовчане набрали 21 очко и поднялись на пятую строчку. «Рубин» с 19 баллами в активе занимает восьмую позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Жемалетдинов, Набиуллин, М'Вила, Санчес, Самбрано, Рочина (Гарсия, 81), Лестьенн (Девич, 72), Жонатас.

    Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 86), Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин, Азмун (Бухаров, 78).

    Предупреждения: Жемалетдинов, 80 – Гацкан, 30; Навас, 58.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 21:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 18 ноября 2016, 21:52

      Блииииин, ставочка не зашла(

      -3
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 ноября 2016, 21:43

      Желтые были лучше. С Баварией очки БРАТЬ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле олa 18 ноября 2016, 23:18

      Бу какашка, ты че за свиней болеешь?!....а раньше болел за бомжей))

      -3
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