Моуринью: «Венгера уважают, меня – нет, хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет»

Жозе! С такими понтами лет через десять можно оказаться за столиком летнего кафе в Лиссабоне, попивать португальский портвейн, и приставать к прохожим со словами: "Ты меня уважаешь?"
Ладно... Организуем этому "столику" гастроли... Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тула, Казань... Любят у нас футбол! И вопрос этот у нас, можно сказать, просто в национальной традиции... После принятия литра на грудь! Но вопрос желательно вызубрить на русском языке!!! С португальским у нас мало кто знаком...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на отсутствие должного уважения в преддверии матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала».
«Завтра состоится матч между тренерами с наибольшим количеством титулов в Англии, ведь Алекс Фергюсон больше не участвует. Завтра у тренеров на двоих будет шесть или семь титулов: три – у меня, три или четыре – у Венгера.
Не значит ли это, что нас должны уважать одинаково? Думаю, мистера Венгера уважают, а меня – нет. Хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет. Но я просто иду своей дорогой, чтобы выиграть четвертый титул», – сказал Моуринью.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится в субботу, 19 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.