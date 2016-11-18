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    Моуринью: «Венгера уважают, меня – нет, хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на отсутствие должного уважения в преддверии матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

    «Завтра состоится матч между тренерами с наибольшим количеством титулов в Англии, ведь Алекс Фергюсон больше не участвует. Завтра у тренеров на двоих будет шесть или семь титулов: три – у меня, три или четыре – у Венгера.

    Не значит ли это, что нас должны уважать одинаково? Думаю, мистера Венгера уважают, а меня – нет. Хотя мой последний титул был 18 месяцев назад, а не 18 лет. Но я просто иду своей дорогой, чтобы выиграть четвертый титул», – сказал Моуринью.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится в субботу, 19 ноября. Начало – в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    18.11.2016 20:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 ноября 2016, 22:19

      Жозе! С такими понтами лет через десять можно оказаться за столиком летнего кафе в Лиссабоне, попивать португальский портвейн, и приставать к прохожим со словами: "Ты меня уважаешь?"
      Ладно... Организуем этому "столику" гастроли... Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тула, Казань... Любят у нас футбол! И вопрос этот у нас, можно сказать, просто в национальной традиции... После принятия литра на грудь! Но вопрос желательно вызубрить на русском языке!!! С португальским у нас мало кто знаком...

      2
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      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 18 ноября 2016, 21:59

      Маур лох

      1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 ноября 2016, 21:55

      не может он без провакации)))... очень трудно с его командами Венгеру играть... ставлю на Манчестер!

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 ноября 2016, 21:23

      Мауру халява достается он и то справится не может

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 ноября 2016, 20:49

      Так не только за титулы то уважают

      2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 18 ноября 2016, 20:42

      Как же никчемный Маур задолбал уже со своими соплями...

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