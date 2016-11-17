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    ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборных Англии и Шотландии за траурные повязки

    Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении сборных Англии и Шотландии за проведение отборочного матча чемпионата мира-2018 с траурными повязками. Напомним, встреча завершилась победой англичан со счетом 3:0.

    Футболисты обеих сборных вышли на матч в черных траурных повязках с изображением красного мака в память о погибших солдатах стран Британского содружества. Ранее ФИФА наложила запрет, посчитав красный мак политическим символом.

    Источник: BBC

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    17.11.2016 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 17 ноября 2016, 23:52

      Ну хоть в обе стороны от политики смотрят. Не всё им восточную Европу штрафовать

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