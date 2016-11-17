ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборных Англии и Шотландии за траурные повязки

Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении сборных Англии и Шотландии за проведение отборочного матча чемпионата мира-2018 с траурными повязками. Напомним, встреча завершилась победой англичан со счетом 3:0.

Футболисты обеих сборных вышли на матч в черных траурных повязках с изображением красного мака в память о погибших солдатах стран Британского содружества. Ранее ФИФА наложила запрет, посчитав красный мак политическим символом.