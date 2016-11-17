Макаров: «Для «Тосно» матч против «Факела» очень важен, нужно увеличивать отрыв»

Тосно может не бояться! Факел "сольет" игру! Такое впечатление, что Факелу не нужно попадание в РФПЛ! Судите сами! Пол команды после выхода в РФПЛ придется "попросить" поискать себе новый клуб в ФНЛ и нужно закупаться легионерами (сейчас модно иметь легионеров, хоть каких-то). И, вот те, которых нужно "отцепить" от команды (а игроки и так знают кого не возьму в РФПЛ) просто проводят время на поле, в результате чего происходит потеря очков с не самыми сильными командами! Ведь только Оренбург не усиливался легионерами! Так что поражение от Тосно Факелу гарантировано!
Полузащитник «Тосно» Александр Макаров отметил, что команда с особым настроем подходит к матчу с «Факелом» в рамках 23-го тура ФНЛ. Клубы занимают второе и третье место соответственно – воронежцы отстают на девять очков.
«Настрой самый что ни на есть боевой. Эта игра очень много значит для нас: «Факел» идет сразу за нами, нужно увеличивать отрыв. Нужна только победа. Как лучше играть против «Факела»? Честно, не знаю, но как тренер скажет, так и будем играть. Он определяет нашу игру и тактику, основываясь на своих данных о сопернике», – заявил Макаров.