Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Макаров: «Для «Тосно» матч против «Факела» очень важен, нужно увеличивать отрыв»

    Полузащитник «Тосно» Александр Макаров отметил, что команда с особым настроем подходит к матчу с «Факелом» в рамках 23-го тура ФНЛ. Клубы занимают второе и третье место соответственно – воронежцы отстают на девять очков.

    «Настрой самый что ни на есть боевой. Эта игра очень много значит для нас: «Факел» идет сразу за нами, нужно увеличивать отрыв. Нужна только победа. Как лучше играть против «Факела»? Честно, не знаю, но как тренер скажет, так и будем играть. Он определяет нашу игру и тактику, основываясь на своих данных о сопернике», – заявил Макаров.

    Источник: ФК «Факел»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2016 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2016, 08:31

      Тосно может не бояться! Факел "сольет" игру! Такое впечатление, что Факелу не нужно попадание в РФПЛ! Судите сами! Пол команды после выхода в РФПЛ придется "попросить" поискать себе новый клуб в ФНЛ и нужно закупаться легионерами (сейчас модно иметь легионеров, хоть каких-то). И, вот те, которых нужно "отцепить" от команды (а игроки и так знают кого не возьму в РФПЛ) просто проводят время на поле, в результате чего происходит потеря очков с не самыми сильными командами! Ведь только Оренбург не усиливался легионерами! Так что поражение от Тосно Факелу гарантировано!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11