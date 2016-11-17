Белоус: «Смородская била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?»

Менеджер Юрий Белоус поделился воспоминаниями о работе в «Локомотиве» в должности вице-президента. Специалист провел в клубе 3,5 месяца в 2010 году.

«Когда я пришел, в клубе шло разрушение. Для Смородской главной задачей было – выгнать людей Семина. Она била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?

Я ей пытался что-то объяснять перед покупкой Ибричича. Мы его смотрели уже, он был очень медленным и не годился. Показывал отчеты селекционной службы, передал разговор с одним серьезным агентом. Тот мне позвонил и сказал: «Юрий, что вы творите? Он стоит не больше 500 тысяч евро, а вы хотите заплатить 5 миллионов». Через короткое время она объявила, что мы с ней не сработаемся», – рассказал Белоус.