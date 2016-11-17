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  • Белоус: «Смородская била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?»

Белоус: «Смородская била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?»

17 ноября 2016, 18:04
7

Менеджер Юрий Белоус поделился воспоминаниями о работе в «Локомотиве» в должности вице-президента. Специалист провел в клубе 3,5 месяца в 2010 году.

«Когда я пришел, в клубе шло разрушение. Для Смородской главной задачей было – выгнать людей Семина. Она била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?

Я ей пытался что-то объяснять перед покупкой Ибричича. Мы его смотрели уже, он был очень медленным и не годился. Показывал отчеты селекционной службы, передал разговор с одним серьезным агентом. Тот мне позвонил и сказал: «Юрий, что вы творите? Он стоит не больше 500 тысяч евро, а вы хотите заплатить 5 миллионов». Через короткое время она объявила, что мы с ней не сработаемся», – рассказал Белоус.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (7)
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sergan113
1479399070
грудь сильно тряслась, как кисель
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yorgenbarenz
1479399449
Вот такие Смородские и делали деньги на бессмысленных трансферах.Поэтому долго её не могли выгнать-рука ногу моет....
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Обер-КанцлерЪ
1479407964
Прикинь какой откат был с Ибричича, если он реально 0.5 мульта стоил, а не 5 !
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XaXatyn
1479415310
Делилась наверное хорошо , раз так долго клуб мучила !
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Cuervo
1479448492
Геркус бил себя в грудь и кричал:Я вернул Семина,а вы что сделали))
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mdu86
1479454934
Тоже самое и с Хенти провернули...
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