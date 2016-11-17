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    Дикань: В «Спартаке» была какая-то раздраженность из-за мелочей»

    Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Дикань отметил, что в его бытность в команде не чувствовалось давления сверху. Однако в коллективе не было атмосферы единомышленников.

    «Мы этого давления не чувствовали. Могли предполагать, но это точно не мешало нам играть в футбол. Все-таки играют футболисты, а не главный тренер, не президент и не генеральный директор. Все в головах и ногах игроков, именно они делают результат. Тренеры и руководители – это те люди, которые направляют, подсказывают и помогают. Поэтому я думаю, что не хватало чего-то в коллективе. Была какая-то раздраженность из-за мелочей. Не могу сказать, что была какая-то враждебная ситуация. Где-то кто-то на кого-то обижался, кому-то что-то не нравилось, а это все сказывается на результате. Должна быть команда единомышленников», – приводит слова Диканя LiveSport.Ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 17:17
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