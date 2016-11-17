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    База сборной России на Кубке конфедераций, скорее всего, будет на «Арене ЦСКА»

    Сборная России практически определилась с местом дислокации во время Кубка конфедераций-2017. Национальная команда своей базой намерена выбрать «Арену ЦСКА».

    «База сборной России во время Кубка конфедераций в 2017 году, скорее всего, будет на «Арене ЦСКА», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира 2018 года Вадим Тюльпанов.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, матчи будут проводиться в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.11.2016 17:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 ноября 2016, 11:40

      Кокоин завезли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 ноября 2016, 20:08

      Нищающему Нигеру подачку подкинут ))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 17 ноября 2016, 20:03

      Как круто игнорируют Краснодар, а там то база куда круче будет, чем в конюшне или сочи, как и стадик круче, чем в сочах

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > ASG 17 ноября 2016, 20:48

      как же за*бали со своим колизеем, он даже по вместимости не подходит для КК и ЧМ, а стадион ЦСКА выбран из-за того, что из Москвы в любой город удобнее добиратся

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