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    Лукашенко: «Сборные России и Белоруссии заслуживают сами знаете чего»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко критически отозвался об уровне игры сборной России. По мнению главы государства, перед тренерским штабом россиян поставлена практически невыполнимая задача – за короткий срок собрать боеспособный коллектив.

    «Что касается футболистов наших и ваших — не хочу грубо говорить, но они заслуживают сами знаете чего. Особенно российские — страна такие средства вкладывает, и я уже за вас болею: нас на чемпионате мира не будет, это стопроцентно.

    Я болею за вас, чтобы не стыдно было россиянам, чтобы хотя бы групповой турнир прошли. Будем болеть за российскую команду, хотя, пока, вы видите, радоваться нечему. Футболисты за год-два, за пятилетку не появляются, и суперкоманду за это время создать невозможно.

    Вообще-то я футболист в своей спортивной специальности. В хоккей я играю по несчастью. Но травма колена вынудила заниматься хоккеем. Хотя и там несладко — колени должны быть здоровы везде», – заявил Лукашенко.

    Источник: Интерфакс

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    17.11.2016 14:53
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 ноября 2016, 22:27

      Батяька дело говорит. Было б проще создать сборную СНГ снова.

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 17 ноября 2016, 19:40

      дякую

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 ноября 2016, 19:34

      Спасибо батьке, я тоже за победы бульбашей всегда радуюсь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      Neymar__Jr11 17 ноября 2016, 19:27

      Россия ничего не заслуживает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 17 ноября 2016, 19:18

      да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 ноября 2016, 19:16

      Всех на пропол картохи,Григорьевич!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 ноября 2016, 18:59

      К нему бы нашу сборную на пару-тройку месяцев, на сборы. Вот бы он дал им просраться))))

      2
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      Рейтинг: +141

      erofey83 > Black Giz 19 ноября 2016, 10:28

      у него есть хоккейное Динамо Минск, команда на бюджете... Боятся-тресутся, но на последних минутах всегда проигрывают)) сборной России только Кодыров поможет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2631

      АЛЕКС 58 > Black Giz 20 ноября 2016, 18:29

      Его бы президентом,вместо лопоухого ботекса!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Финт 17 ноября 2016, 18:36

      Во наш Батя даёт))

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      Рейтинг: +350

      zadira56 17 ноября 2016, 18:23

      Молодец!Всё правильно!

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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 17 ноября 2016, 18:05

      Батька прав! С таким футболом стыдно как говорится на люди выйти!

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