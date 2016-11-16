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    «Манчестер Юнайтед» готов платить форварду «Тоттенхэма» Кейну 150 тысяч фунтов в неделю

    «Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Манкунианцы готовы предложить форварду контракт, согласно которому он будет получать 150 тысяч фунтов в неделю.

    Текущее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в 2020 году. Лондонцы не намерены продавать игрока, несмотря на то, что переговоры с форвардом по продлению контракта зашли в тупик. По условиям действующего контракта 23-летний англичанин получает 60 тысяч фунтов.

    «МЮ» пытался приобрести Кейна в течение последних двух трансферных окон и предлагал за игрока более 50 миллионов фунтов. Также на Кейна претендуют «Челси» и мадридский «Реал».

    Источник: Squawka Football

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    16.11.2016 20:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 ноября 2016, 08:15

      Ещё один нап....они их что мариновать собираются

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 17 ноября 2016, 06:49

      переоценённый игрок. Мю швыряется деньгами

      -1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 ноября 2016, 23:06

      Дорого за него

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 ноября 2016, 20:18

      Пока это всего лишь слухи !

      -1
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      Рейтинг: +7

      sparxx2 > XaXatyn 17 ноября 2016, 00:53

      То что МЮ его хочет уже давно НЕ слухи.

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