Доннарумма: «Буффон мне как брат»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма признателен за доверие со стороны тренерского штаба национальной команды.

«Для меня выходить на поле в составе сборной Италии – это нечто особенное. Я благодарен тренеру за доверие, это большая честь для меня.

Все говорят, что я наследник Буффона, но все мои мысли сосредоточены только на «Милане». Я уже играю в топ-клубе, в команде, за которую болел с детства.

Буффон? Он мне как брат. Я стараюсь следить за каждым его движением на тренировке и благодарен ему за советы», – сказал Доннарумма в эфире Rai Sport.

Напомним, в товарищеском матче против сборной Германии Доннарумма сменил в перерыве Буффона. Игра завершилась со счетом 0:0.