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    Доннарумма: «Буффон мне как брат»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма признателен за доверие со стороны тренерского штаба национальной команды.

    «Для меня выходить на поле в составе сборной Италии – это нечто особенное. Я благодарен тренеру за доверие, это большая честь для меня.

    Все говорят, что я наследник Буффона, но все мои мысли сосредоточены только на «Милане». Я уже играю в топ-клубе, в команде, за которую болел с детства.

    Буффон? Он мне как брат. Я стараюсь следить за каждым его движением на тренировке и благодарен ему за советы», – сказал Доннарумма в эфире Rai Sport.

    Напомним, в товарищеском матче против сборной Германии Доннарумма сменил в перерыве Буффона. Игра завершилась со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2016 11:17
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