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    Мутко: «Есть у нас такой набор футболистов. Мы можем себя истязать, ругать, говорить…»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против команды Румынии (1:0).

    «Есть у нас такой набор футболистов. Мы можем себя истязать, ругать, говорить... Мы сейчас в таком состоянии. У нас есть эти ребята, есть те, кто травмирован. Конечно, явно не хватает форвардов. Был бы Федя Смолов, Артем Дзюба, было столько моментов. Были бы они, могли быть реализованы моменты.

    Всех игроков поблагодарили, они проявили характер, на последней минуте забили. В целом игра неплохая. Надеюсь, что все будет нормально», – сказал Мутко.

    Напомним, Смолов и Дзюба на этот сбор национальной команды не были вызваны из-за травм.

    Источник: Р-Спорт

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    16.11.2016 00:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -185

      Protosser 16 ноября 2016, 12:41

      Ну так, с**а, значит - надо завязывать с этим видом спорта в стране.
      Не хочешь ______ - не мучай жопу.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 09:38

      Главная проблема это Мутко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 ноября 2016, 02:57

      Да, Феди с Артемом явно не хватало, Кокоша со своей ролью просто не справился...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 ноября 2016, 02:15

      он явно что-то курит

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Миша00 16 ноября 2016, 01:10

      пока у нас есть Мутко, надеяться и ждать нечего в футболе

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 ноября 2016, 00:08

      Явно,у Мудко,сегодня словесный понос, раздухарился,орёлик

      5
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