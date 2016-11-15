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    Канчельскис: «Игроки сборной Румынии могут провоцировать, ударить исподтишка»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не исключил, что в сегодняшнем контрольном матче с командой Румынии гости могут провоцировать подопечных Станислава Черчесова грубыми действиями.

    «Думаю, по сравнению с игрой с Катаром изменения будут. В прошлом матче Россия играла безвольно. Уверен, что при своих болельщиках наши ребята будут играть по-другому. Против Румынии будет присутствовать желание и борьба на каждом участке поля. Футболисты должны воспринять критику нормально, поэтому сегодня нужно выйти и отбороться. Я не призываю бить по ногам соперникам, но борьба должна быть.

    Не нужно делать скидку на то, что наша команда проводит только товарищеские игры. Других у нас не будет в ближайшее время. Если такие матчи не важны, то давайте сразу поедем на Кубок конфедераций, а через год на чемпионат мира. Что касается нашего сегодняшнего соперника, то Румыния – непростая команда. Еще с советских времен румыны на нас настраивались. Команда может провоцировать, ударить исподтишка. Главное — не поддаваться на это. Думаю, встреча завершится вничью. Учитывая то, как Россия играла с Катаром, большого количества голов сегодня ждать не стоит», – заявил Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2016 13:03
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