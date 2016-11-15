Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Бомбардир» запускает личные уведомления — отображение вашей активности

    Вся важная информация на «Бомбардире» теперь доступна вам без лишних кликов. Мы понимаем, что, благодаря социальным сетям, пользователи привыкли узнавать о собственной активности с помощью уведомлений. Теперь вы будете сразу же узнавать, когда кто-то оценит ваш комментарий или ответит на него. Это версия «1.0», которую мы будем тестировать вместе с вами. В следующих версиях мы планируем расширить функции уведомлений: связать их с Конкурсом прогнозов, Блог-лигой и матч-центром, добавить другие фичи. Так что мы будем рады обратной связи и идеям.

    Уведомления, собственно, «спрятаны» возле вашего профиля. Пока все активности будут отображаться 5 минут с момента просмотра, затем они исчезнут.

    Мы, конечно, никому ничего не навязываем, поэтому для удобства сделали кнопку включения и выключения уведомлений.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2016 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 00:52

      Бомб хочет, чтобы все переминусовались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 22 ноября 2016, 17:37

      толи еще будет))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 15 ноября 2016, 15:37

      lfdfqnt gjcvjnhbv

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 ноября 2016, 15:03

      Хорошо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 ноября 2016, 14:54

      хрень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 15 ноября 2016, 12:04

      норм)!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 15 ноября 2016, 09:43

      Неплохая идея, но ваше мобильное приложение итак еле дышит, хватит силенок на нововведения?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Lexa_Lexa 15 ноября 2016, 09:52

      Про приложение отвечал ниже. Дублирую: "Разработку текущего приложения пока приостановили. Возможно, в следующем году сделаем совершенно новое, улучшенное"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 15 ноября 2016, 07:35

      класс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 15 ноября 2016, 02:03

      Неплохая идея.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 ноября 2016, 00:06

      прикольно мне нравиться

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11