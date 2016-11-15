«Бомбардир» запускает личные уведомления — отображение вашей активности

Вся важная информация на «Бомбардире» теперь доступна вам без лишних кликов. Мы понимаем, что, благодаря социальным сетям, пользователи привыкли узнавать о собственной активности с помощью уведомлений. Теперь вы будете сразу же узнавать, когда кто-то оценит ваш комментарий или ответит на него. Это версия «1.0», которую мы будем тестировать вместе с вами. В следующих версиях мы планируем расширить функции уведомлений: связать их с Конкурсом прогнозов, Блог-лигой и матч-центром, добавить другие фичи. Так что мы будем рады обратной связи и идеям.

Уведомления, собственно, «спрятаны» возле вашего профиля. Пока все активности будут отображаться 5 минут с момента просмотра, затем они исчезнут.

Мы, конечно, никому ничего не навязываем, поэтому для удобства сделали кнопку включения и выключения уведомлений.