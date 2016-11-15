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«Бомбардир» запускает личные уведомления — отображение вашей активности

15 ноября 2016, 11:50
54

Вся важная информация на «Бомбардире» теперь доступна вам без лишних кликов. Мы понимаем, что, благодаря социальным сетям, пользователи привыкли узнавать о собственной активности с помощью уведомлений. Теперь вы будете сразу же узнавать, когда кто-то оценит ваш комментарий или ответит на него. Это версия «1.0», которую мы будем тестировать вместе с вами. В следующих версиях мы планируем расширить функции уведомлений: связать их с Конкурсом прогнозов, Блог-лигой и матч-центром, добавить другие фичи. Так что мы будем рады обратной связи и идеям.

Уведомления, собственно, «спрятаны» возле вашего профиля. Пока все активности будут отображаться 5 минут с момента просмотра, затем они исчезнут.

Мы, конечно, никому ничего не навязываем, поэтому для удобства сделали кнопку включения и выключения уведомлений.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (54)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kykyi
1479121076
Это хорошо, теперь будет видно завзятых "минусильщиков", а то развелись, которые так, от нехер делать, всем подряд, даже на слово здорово, ставят минус.
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MaxiUs
1479128326
каждый месяц все лучше и лучше, что новое, какие-то дополнения, все оперативнее!
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BAIv
1479135498
ну тогда надо как в соккере убрать и минусы. что секту кормить.. у сайта и так рейтинг ниже плинтуса
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alll-1
1479138836
с сокера
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sergey_86-76
1479144792
+100 баллов нововведению, теперь не надо смотреть свои старые комменты, а сразу видно если тебе ответили.
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Андрей Ермошин
1479145618
Неплохая идейка, теперь буду знать, кто постоянно меня минусует.
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Мясной Упырь
1479146440
Плюсую
Ответить
alex kidn
1479146904
Давно надо было сделать
Ответить
Legioner-05
1479149867
А чё так долго не могли додуматься!?
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1479157604
прикольно мне нравиться
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