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Кадыров уверен в триумфе сборной России

14 ноября 2016, 09:05
8

Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров призвал поддержать сборную России в предстоящем товарищеском матче с Румынией, который пройдет на вторник, 15 ноября, в Грозном на «Ахмат-Арене».

«Сборная России по футболу сегодня вечером прибыла в Грозный. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что «стадион «Ахмат-Арена» славится тем, что умеет болеть за своих, мы это знаем». Я уверен, что наши футболисты покажут хорошую игру в товарищеском матче с командой Румынии. Сегодня важно не упреками увлекаться, не напоминать при случае и без случая черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят. Прежде всего, мы с вами должны верить в победу и передать эту уверенность игрокам. Поддержка нужна, когда тяжело, а когда команда на вершине славы, слова восхваления звучат отовсюду! Ребята мы в вас верим, за вас болеем, уверены в вашем триумфе!» – призвал Кадыров.

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Источник: Instagram
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Argon
1479105252
Кадырова тренером сборной!
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Gullit 76
1479110859
Когда вижу или слышу что говорит Кадыров очень хочется узнать что он на самом деле думает.
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yorgenbarenz
1479126578
В триумфе?...Он что-то знает!
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Небесная
1479151353
На сборную России наденут пояса шахидов
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