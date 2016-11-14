Кадыров уверен в триумфе сборной России

Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров призвал поддержать сборную России в предстоящем товарищеском матче с Румынией, который пройдет на вторник, 15 ноября, в Грозном на «Ахмат-Арене».

«Сборная России по футболу сегодня вечером прибыла в Грозный. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что «стадион «Ахмат-Арена» славится тем, что умеет болеть за своих, мы это знаем». Я уверен, что наши футболисты покажут хорошую игру в товарищеском матче с командой Румынии. Сегодня важно не упреками увлекаться, не напоминать при случае и без случая черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят. Прежде всего, мы с вами должны верить в победу и передать эту уверенность игрокам. Поддержка нужна, когда тяжело, а когда команда на вершине славы, слова восхваления звучат отовсюду! Ребята мы в вас верим, за вас болеем, уверены в вашем триумфе!» – призвал Кадыров.