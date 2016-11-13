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    Жирков: «Если бы забивали свои моменты, то могли бы даже и выиграть у Катара»

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что национальная команда могла одержать победу в товарищеском матче над Катаром (1:2), если бы лучше реализовывала имеющиеся голевые моменты. Отметим, что следующую игру россияне проведут 15 ноября против команды Румынии.

    «Если бы забивали свои моменты, то могли бы даже и выиграть. Забей Кокорин пенальти… В первом тайме мы вели игру. Но случился какой-то переломный момент, когда Катар захватил инициативу. Может быть, сказалась жара. Два пропущенных мяча от Катара – это слишком много для сборной России? Не знаю. Это футбол», – сказал Жирков.

    Источник: РФС

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    13.11.2016 18:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 ноября 2016, 11:15

      еслибы кабы вы выигрывайте а не ссылайтесь на обстоятельства

      0
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      Рейтинг: +675

      life85 14 ноября 2016, 01:35

      Любительская команда захватила инициативу в матче со сборной России !!! Ты сам-то понимаешь что несёшь ??? Понятно что проигрыш проплачен , но вам самим перед собой не стыдно ???

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 13 ноября 2016, 21:49

      ".могли бы ... "
      Не могли бы, а обязаны были выигрывать

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 13 ноября 2016, 19:52

      Вон он какой... футбол...

      0
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      Рейтинг: +4938

      polt 13 ноября 2016, 19:16

      "то могли бы даже и выиграть"... Для этого надо играть, а не ходить по полю. Да и уметь играть еще не мешало бы. Бездари, закормленные миллионами!!!

      0
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 13 ноября 2016, 19:13

      Могли бы ДАЖЕ выиграть!!! Что вообще просходит????

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 ноября 2016, 19:07

      но только у Катара

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 ноября 2016, 18:46

      Вы и забили...,на игру.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 ноября 2016, 18:29

      Ещё один предсказатель... Юрий, если бы у бабки был ..й,она была бы дедушкой. А у Вас ни когда не будет игры, потому что Вы кривоногие и ничего не умеющие и не хотящие делать игрочишки !!!

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      Рейтинг: +34

      15426378s 13 ноября 2016, 18:29

      а, вот он в чем секрет.

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