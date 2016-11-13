Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Манчестер Сити» поспорит с «Ювентусом» за Санчеса

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес вызвал интерес со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Сити». По информации источника, если «канониры» не сумеют договориться с 27-летним чилийцем о продлении контракта, то рассмотрят предложения о трансфере от 50 миллионов фунтов.

    Напомним, действующее соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до лета 2018 года. На данный момент стороны ведут переговоры о его продлении. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 11 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2016 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 ноября 2016, 13:11

      Давай к нам в Юве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 13 ноября 2016, 14:53

      Да фиг вам!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11