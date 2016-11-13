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    Даниэль Алвес сравнил себя с Пикассо

    Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Даниэль Алвес поделился впечатлениями от 100-го матча в составе национальной команды. Напомним, таковой должна стать игра отборочного турнира к ЧМ-2018 против Перу, которая пройдет 16 ноября.

    «Я такой же, как Пикассо! Меня любят те, кто способен понять. Приятно достичь отметки в 100 матчей за сборную Бразилии. Для меня это большая честь. Я всегда знал, что буду выкладываться по максимуму. С тех самых пор, когда в 15 лет покинул родительский дом, чтобы стать профессиональным футболистом», – сказал Алвес.

    Источник: Football Italia

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    13.11.2016 00:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 ноября 2016, 02:07

      Недавно прочитал, что пикассо рисовал какашками своей дочери. Не все способны понять пикассо.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 ноября 2016, 01:17

      Последними словами Пикассо были, если верить сэру Полу МакКартни: "Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore". Не на это ли намекает Дани Алвес?

      P.S. Перевод с английского: "Выпейте за меня, выпейте за моё здоровье, вы же знаете, мне больше нельзя пить".

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