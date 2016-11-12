Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Петросян: «При счете 0:2 сказал игрокам сборной Армении, что не все потеряно»

    Главный тренер сборной Армении Артур Петросян подвел итоги отборочного матча к ЧМ-2018 против команды Черногории, в котором его подопечные одержали победу, уступая после первого тайма со счетом 0:2.

    «В перерыве я успокоил ребят, сказав, что не все потеряно, пусть даже мы проигрывали 0:2. Надо было воодушевить футболистов. Спасибо всем, что правильно меня поняли.

    Я верил в удачу. Слава нашим игрокам, которые боролись до конца. Что касается Мхитаряна, он очень важная фигура для нашей сборной. Одно его присутствие в команде уже дает очень многое, хотя сегодня была видна нехватка игровой практики», – сказал Петросян.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 12 ноября 2016, 16:28

      А где омтроумные шутники о петросяне?)))
      Заходит Петросян в раздевалку и говорит ребята еще не все потеряно 2:0 вы пока идите играйте а я прокрадусь к ним в раздевалку и свистну че нибудь на премию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 ноября 2016, 12:13

      Молодцы! Показали характер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 ноября 2016, 11:52

      Сразу видно присутствие Генриха в составе и его отсутствие! Настоящий профессионал, твердый игрок основы в любой команде мира, если только тренер не принципиальная скотина!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 12 ноября 2016, 11:41

      Красавчики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 12 ноября 2016, 11:24

      Армяни молодцы нездались.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11