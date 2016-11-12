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    Рейнгольд считает, что Россия стала футбольной провинцией

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

    – Не могу сказать, что не ожидал подобного результата. Провальное выступление на чемпионате Европы, поражение от Коста-Рики. Мы уже стали футбольной провинцией. Поражение от Катара? Теперь оно.

    – Почему же наши футболисты оказались слабее такого соперника?

    – Нельзя играть без желания. Наша сборная приехала в Катар, как на курорт, а оказалось там работать надо. Меня удивляет, что это молодые игроки, но у них нет сил, чтобы побегать. Противно было слушать экспертов после матча, которые ссылались на что угодно: климат, перелет, акклиматизацию, несыгранность и так далее, но не на отсутствие мастерства. Хотя именно последнее — главная причина. Сборной у нас нет.

    – Почему Станислав Черчесов решил сыграть в три центральных защитника?

    – Для меня многие решения Черчесова — загадка. Объясните, почему он берет в сборную игроков, которые в основные составы своих клубов не проходят: Роман Шишкин, Павел Могилевец и Иван Новосельцев? Чем они помочь могут?

    Черчесов экспериментирует, но безответственно играют футболисты. Уверен, что и половины требований тренера они не выполняют. И если такое происходит не впервые нужно принимать решительные шаги и не вызывать отдельных игроков.

    – Изменилось ли что-нибудь в сборной по сравнению с тем, что было на чемпионате Европы?

    – Ничего. Состав немного другой, а игра… Как ее не было, так и нет. У меня даже создалось впечатление, что футболисты не вспотели. Мало, очень мало они работали на поле. Лучше бы прямо заявили — не хотим играть за сборную, хотим отдыхать во время паузы. И не приглашали бы. Всем было бы лучше.

    Проблема в том, что после такого матча невозможно анализировать игру. Ее не было. Нужно понять, почему команда так халатно отнеслась к этому матчу. Да еще и после поражения от «великой» Коста-Рики. Неужели совсем не было желания реваншироваться.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.11.2016 10:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 ноября 2016, 13:05

      Первое адекватное интервью Рейнгольда, всё в точку

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 ноября 2016, 12:07

      Мы где то в 3-й лиге.

      1
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      Рейтинг: +973

      Krics 12 ноября 2016, 12:07

      А когда Россия была футбольной столицей, я что-то пропустил?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Krics 12 ноября 2016, 12:11

      Не было тебя, тогда ещё.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Zeff 12 ноября 2016, 14:35

      это тебя не было видимо. СССР может и считались сильными, а Россия как была слабой сборной, так и осталась. А евро 2008 - фарт и случайность. И не говори, что они сильнее Нидерландов играли. ЧМ 2010, ЧМ 2014, Евро 12, Евро 16 показали где находится наша сборная, а именно слабый середняк!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Алексей1988 13 ноября 2016, 14:34

      А я как раз про сб. СССР, конца 50-х, начала 60-х.
      Там были практически все российские игроки.
      А 2008 это год Аршавина. Это он уделал и шведов и
      голландцев. Зырянов был хорош, Семак, Денисов, Быстров, Кержаков, Широков. Ушли они и Сборная стала кучей хлама. В основном спартаковского.

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