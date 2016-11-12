Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мхитарян: «Никто не верил, что Армения победит Черногорию»

    Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от волевой победы над командой Черногории (3:2) в матче отборочного этапа к ЧМ-2018.

    «Я знаю, что никто не верил в победу. Никто, кроме нас самих. Тренеры в перерыве просто советовали успокоиться и играть так, чтобы забивать. Я очень рад, что наша самоотдача и командный дух перевернули игру. А победный гол в конце матча принес радость не только нам, но и всем любителям футбола.

    Физически было тяжело играть весь матч. Долгое время не выходил на поле, и это, конечно, помешало. Но после первого тайма, когда команда проигрывала 0:2, я не мог думать о чем-то еще. Была жажда играть и помогать команде.

    Все игроки провели второй тайм фантастически. А для меня игра была важна вдвойне. Не имеет значения, насколько я готов физически. Практику дает игра, и именно в таких поединках я должен доказывать, что могу играть в «основе» клуба. И докажу. Я никогда не сдамся и буду бороться за место в составе «Манчестер Юнайтед», – сказал Мхитарян.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Эсквайр 16 ноября 2016, 13:52

      Парни молодцы, на сей раз выгрызли победу, можно сказать. Респект!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 ноября 2016, 02:11

      Ապրես, churchhelly-Մխիթարյանին! Շնորհակալություն ձեր հաղթանակի.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      R U B O 12 ноября 2016, 12:40

      Вот что значит Армянcкий Дух!!! Мы выиграли потому что играли до последнего.Вперед АРМЕНИЯ!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Эсквайр > R U B O 16 ноября 2016, 13:53

      Очень редко так происходит, к сожалению!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 ноября 2016, 09:34

      Как не верили? Я ставку сделал даже и она сработала! Молодцы армяшки!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > franck_ribery 12 ноября 2016, 11:19

      Сработали тренер с командой. А ставка просто мимо проходила, но в последний момент решила зайти.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > ШарКий вояж в ТуЛузу 12 ноября 2016, 12:01

      Так а смысл был ставить если бы не ждал от них победы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 ноября 2016, 08:53

      Вот воля к победе и желание играть до конца.. Молодцы.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11