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    Бубнов: «Главные причины поражения сборной России – расслабленность и несобранность»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от товарищеского матча сборной России против команды Катара, а также оценил игру нападающего Александра Кокорина.

    «Наверное, как и многие смотревшие матч, сначала подумал — проблем у нашей команды не будет. Вышли играть непонятно против кого, сразу забили, причем сделали это без проблем. Казалось, штук пять так могут забить. Однако потом все становилось только хуже. Вместо того чтобы добавить обороты и додавить хозяев, забив еще, стали много ошибаться и привозить моменты у своих ворот. Главные причины поражения — расслабленность и несобранность после забитого мяча.

    Кокорин? Не могу сказать, что он провалил игру. Старался, бегал, но ошибок хватало. Хотя голевые ситуации создавались при его участии. Сначала навесил с фланга на голову Полозу, который должен был забивать, но угодил во вратаря. Хорошо, в том моменте пенальти Комбаров заработал. А затем он уже сам заставил сфолить на себе в штрафной. Пенальти пробил плохо, это факт. Кокорин не является таким бомбардиром, как Дзюба или Смолов. Он не будет класть мячи пачками. Да, где-то может забить, но больше он полезен в подыгрыше, создании моментов», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.11.2016 06:34
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 13 ноября 2016, 00:47

      Сборная России по футболу и футбол - понятия несовместимые

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2016, 12:51

      Главные причины поражения сборной России ...и неумение и нежелание играть в футбол.

      -2
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