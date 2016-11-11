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    Сборные Англии и Шотландии нарушили запрет ФИФА на демонстрацию политических символов

    В эти минуты проходит встреча отбора на ЧМ-2018 между сборными Англии и Шотландии.

    Обе команды вышли на поле с повязками с изображением красного мака на черном фоне – символа памяти жертв военных конфликтов. 11 ноября в Великобритании – день, посвященный памяти павших солдат Британского содружества.

    Накануне матча ФИФА официально запретила командам использовать изображение красного мака, поскольку, по мнению организации, этот символ является политическим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 23:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 ноября 2016, 06:13

      посмотрим,крепки ли яйца у фифа

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 ноября 2016, 05:34

      Это личное дело каждого...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 ноября 2016, 02:39

      Задолбали! Может, сегодня в матче США-Мексика обе команды выйдут с пулемётами времён борьбы за независимость майя и колонизации индейских территорий, или с плакатами Трампа-вон, стене-нет!? А в УёФА опять из-за укроповских неонацистов будут перекраивать жребии всех чемпионатов? А завтра, хоть кто-то из этих продвинутых уродов выйдет с трауром по НАШИМ погибшим? Хватит смотреть на этих моральных недоносков, которые делают проплаченную показуху!.. Это уже не спорт, это - дерьмо. Спасибо сайту за политинформацию. С ув.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 ноября 2016, 01:37

      Великой Британии всегда было плевать на весь мир - в этом бренном мире они наследие богов.

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 ноября 2016, 00:43

      Это же дань уважения памяти павшим солдатам. Разве такое можно запрещать и за это наказывать? Куда мир катится?

      6
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 12 ноября 2016, 00:40

      сжечь всех!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 ноября 2016, 00:39

      Традиции в Англии прежде всего. За это им и уважуха. Чхали они на санкции.

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 12 ноября 2016, 00:37

      Пшло это ФУФА!!! Это дань уважения,традиция!!!! А не политика!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 12 ноября 2016, 00:23

      Как я устал от слова "политика",куда не плюнь везде она.

      4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 ноября 2016, 00:12

      Это же не Россия , так что их простят .........

      4
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