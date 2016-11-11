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    Андреев: «Мы потихоньку приближаемся к Китаю и Зимбабве»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился мнением о сборной России, комментируя высказывание президента РФС Виталия Мутко о том, что поражение от Катара (1:2) показывает ее уровень.

    «Да. Соглашусь. Вы знаете, я не люблю всего этого псевдопатриотизма. Когда кричат: мы должны обязательно победить Катар. Ну так побеждайте! Чего же не выигрываете? Все сильны на словах, а на поле… К рейтингу ФИФА можно относиться по-разному, но определенная доля истины в нем же есть. Так?

    Есть ведущие футбольные державы – восемь–десять сборных, которые борются за выход в четвертьфинал чемпионатов мира и Европы. Дальше идут страны так называемого второго футбольного мира. Бельгия, Голландия.

    А мы-то где? 53-е? Вот-вот… Так что все здесь довольно закономерно. Мы уже не то что уровень Катара, а потихоньку приближаемся к Китаю и Зимбабве.

    После того громкого интервью Слуцкого о том, что мы – нефутбольная страна, я один из первых его поддержал. А что? У нас стадионы заполняются? На «Оренбург», «Уфу» приходят по две–три тысячи. Говорили, построим красавцы-стадионы, и они всегда будут забиваться под завязку. Хорошо, построили. Что дальше? На «Спартаке» аншлаг собирается только на матче с ЦСКА и «Зенитом». А на остальные встречи?» – сказал Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 ноября 2016, 05:40

      Зимой в мороз - полны стадионы!!! Особенно в сибири

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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 ноября 2016, 01:47

      Голландия - страна второго мира? Да они больше других поиграли в финалах и полуфиналах ЧМ и ЧЕ))

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      Рейтинг: +415

      radga 11 ноября 2016, 21:50

      Уже всем понятно, что идем не в ту сторону. Что еще нужно для того чтобы понять оставшимся руководителям РФС, что уровень футбола начинается с детского футбола - то есть финансы направлять нужно ВЕРНО. Не вкладывая деньги (большую часть) в детский футбол - отдача ноль. К чему и пришли. Я думаю, что руководители РФС наконец это поняли - жду изменений, но боюсь уже поздно. Чемп. мира 2018 года уже послезавтра, а изменения нужно было делать позавчера - 2014 году. как минимум, хотя по хорошему 2012 год. Надеюсь для кого-то это наконец дошло. Не хочу говорить о Мутко. потому что бесполезно. Оценку ему сделают немного позже, но то что он попадет под крутую распашку - однозначно. Хотя с него как с гуся вода, а жаль.

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 11 ноября 2016, 21:13

      Пусть народу платят нормальную зарплату,а не подачки со столов захапавших природные ресурсы.Сытый народ заполнит стадионы.

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