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    Алькантара: «Я устал от сравнения Месси с Роналду, это вредит футболу»

    Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара заявил, что ему надоели сравнения Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

    «Лео – один из лучших в истории футбола. Но я устал от сравнений его с Роналду, это вредит футболу. Криштиану Роналду – тоже зверь», – сказал Алькантара.

    Также он рассказал, что не жалеет о том, что перешел в «Баварию».

    «Я не сожалею, что покинул «Барселону». Футбол есть футбол, он не заканчивается на «Барсе». Было отлично стать частью их академии и первой команды. Если когда-нибудь мне нужно будет принять решение о возвращении, я приму его», – сказал Алькантара.

    Источник: Sport.es

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    11.11.2016 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 11 ноября 2016, 21:42

      дело говорит

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