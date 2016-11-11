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    Витселю не важно, когда переходить в «Ювентус» – в январе или в июле

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель вновь подтвердил свое рвение стать футболистом «Ювентуса». Питерский клуб планирует выручить за продажу бельгийца не менее 6 миллионов евро. Контракт хавбека с «Зенитом» истекает в июне 2017 года.

    «Ювентус» хочет подписать со мной контракт, поэтому мне некуда спешить. Перейду я в этот клуб в январе или в июле – все равно, поскольку я в любом случае буду чувствовать себя очень комфортно. Осталось подождать», – сказал Витсель.

    Источник: Football Italia

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    11.11.2016 18:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +415

      radga 12 ноября 2016, 10:52

      Если Ювентус и возьмет Витселя, то скорее на банку. Уровень игры Витселя за последний сезон в Зените значительно снизился, а перестроится для игры в Юве скорее не сможет или - же на это потребуется время. Поэтому на банку.

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > radga 12 ноября 2016, 12:39

      Ахахаха,что ты вообще знаешь об уровнях игры?какие банки вообще,если бы не Зенит его купил тогда,то это сделали бы другие.в том же сезоне ещё..а то что типа Витсель сдал,то может это просто повысилась игра других команд,и попробуй 90 мин туда сюда отбегай каждый матч,каждые 3 дня

      0
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      Рейтинг: +18257

      ilichkadr 11 ноября 2016, 22:20

      Уж очень уверенно себя представляет Витсель, как бы на радостях (зимой или летом) не облажался. Ювентус не Анжи, халява не проканает.............

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 11 ноября 2016, 21:54

      А кроме него у бомжей играть то не кому.

      -3
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      Рейтинг: +18257

      ilichkadr > мыцык 11 ноября 2016, 22:23

      Бред, есть более молодые и достойные например, Могилевец. В Ростове Павел показал себя с наилучшей стороны.

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > мыцык 12 ноября 2016, 12:40

      Ну свинину и вторым составом выебем,до слёз опять доведём

      -1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 ноября 2016, 20:18

      летом

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      Bale2002 11 ноября 2016, 19:31

      витсель

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 ноября 2016, 19:08

      Ювентус возьмет его летом задаром. 6 млн. для Зенита накрылись.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 11 ноября 2016, 18:52

      Ему про пофиг ...борьба команды ему безразлична

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Rzn_za_cska 12 ноября 2016, 12:42

      НАТХО привет передай.который публично на поле нихуя вообще не делает

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > narkozanos 18 ноября 2016, 17:11

      ты о чем вообще? петух

      -2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Rzn_za_cska 19 ноября 2016, 00:08

      Выблядок кровавый,свисни в хуй с конюшней пидорковатой

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