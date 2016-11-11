Витселю не важно, когда переходить в «Ювентус» – в январе или в июле

Если Ювентус и возьмет Витселя, то скорее на банку. Уровень игры Витселя за последний сезон в Зените значительно снизился, а перестроится для игры в Юве скорее не сможет или - же на это потребуется время. Поэтому на банку.
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель вновь подтвердил свое рвение стать футболистом «Ювентуса». Питерский клуб планирует выручить за продажу бельгийца не менее 6 миллионов евро. Контракт хавбека с «Зенитом» истекает в июне 2017 года.
«Ювентус» хочет подписать со мной контракт, поэтому мне некуда спешить. Перейду я в этот клуб в январе или в июле – все равно, поскольку я в любом случае буду чувствовать себя очень комфортно. Осталось подождать», – сказал Витсель.