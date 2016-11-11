Витселю не важно, когда переходить в «Ювентус» – в январе или в июле

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель вновь подтвердил свое рвение стать футболистом «Ювентуса». Питерский клуб планирует выручить за продажу бельгийца не менее 6 миллионов евро. Контракт хавбека с «Зенитом» истекает в июне 2017 года.

«Ювентус» хочет подписать со мной контракт, поэтому мне некуда спешить. Перейду я в этот клуб в январе или в июле – все равно, поскольку я в любом случае буду чувствовать себя очень комфортно. Осталось подождать», – сказал Витсель.