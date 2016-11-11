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    На матч Россия – Румыния проданы почти все билеты

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов заявил, что на предстоящий товарищеский матч между сборной России и Румынией проданы все билеты. Напомним, встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Игра запланирована на 15 ноября, начало матча в 19:00 по московскому времени.

    «Болельщиков будет полный стадион, почти все билеты, можно сказать, проданы. Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально – никаких проблем с этим не будет. Безопасность вокруг матча будет обеспечиваться как обычно, проблем в этом плане у нас не было», – сказал Алханов.

    Источник: ТАСС

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    11.11.2016 13:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +34

      15426378s 11 ноября 2016, 17:30

      а вот румыны, не какой то там Катар.

      -1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 ноября 2016, 17:20

      Будет отличная поддержка!!!

      1
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 11 ноября 2016, 16:42

      "почти"

      -1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 11 ноября 2016, 15:41

      так чмырдяи... хорош вонять тут... игра пройдет на высшем уровне. а иронии типа можно-нельзя из автоматов стрелять, то кому интересно, то можно пустить пару рожков в воздух, а потом засунуть ствол в .опу тому кто толкает эту иронию.. а кто с чем то не согласен, можете и по телеку не зырить... унас не убудет!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 ноября 2016, 15:19

      Какой дурае это хочет видеть???

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 ноября 2016, 13:53

      главное то что на матчи Сб России еще ходят и поддерживают)но а если проиграют и этот матч,то мне кажется на следующую игру с каким нибудь Бангладешом уже меньше народу прийдет)

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      Рейтинг: +121

      rashidinho 11 ноября 2016, 13:41

      проданы))))
      Под угрозой вышвырнуть с работы)))) проданы.

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