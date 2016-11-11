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    В пятницу Ткачук покинет расположение сборной России

    Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Ткачук в пятницу утром покинет расположение национальной команды из-за мышечной травмы. Это подтвердил сам футболист.

    – Мышечные травмы для футболистов – дело обычное. От них никто не застрахован. Неприятно, что это произошло, когда первый раз получил вызов в сборную. Надеюсь, что, залечив травму, я стану сильнее и буду стремиться вновь попасть в национальную команду. Желание вернуться сюда у меня огромное.

    – Судя по всему, вы продолжите лечение в расположении казанского «Рубина»?

    – Именно так.

    – Насколько я понимаю, вы могли покинуть расположение сборной уже 10 ноября, но остались на игру с Катаром.

    – Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться, надеюсь, что мне еще удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы.

    – Каким показался матч с трибуны?

    – Сейчас пока у всех много эмоций, по горячим следам не вижу большого смысла давать оценки. Думаю, на теоретическом занятии тренерский штаб все тщательно разберет. Уверен, что Станислав Саламович четко знает, что нужно исправить, – сказал Ткачук.

    Добавим, что для Ткачука этот вызов в национальную команду был дебютным.

    Источник: РФС

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    11.11.2016 01:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 ноября 2016, 09:22

      Не совсем удачный дебют,но у тебя все еще впереди.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > rubinovyi2 11 ноября 2016, 12:02

      ты прав все еще впереди :кубок конфедераций,чемпионат мира и отставка

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 11 ноября 2016, 08:06

      Все в один голос орали..нам нужен русский тренер, строгий, что бы им люлей мог дать..


      Нам не нужны иностранцы, Капеллы и Хидинки.


      Получайте..такой плохой игры у нас не было никогда, вот вам наши отечественные специалисты.


      Мне лично вообще срать, кто тренирует сборную, хоть чернокожий китаецоараб, главное результат ну или хотя бы классная игра.Нет у нас даже игры.
      Многие орали, мол зарплаты у них огромные, у этих иностранцев и так далее..
      Скажу так, что Капелло за бешеные бабки тренировал нас, что Слуцкий за бесплатно, я не на один рубль богаче не стал.
      Убрать лимит нужно вообще, развивать спорт школы, в школах ввести обязательно урок футбола , подождать 10-15 лет и тогда пойдёт!

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      Рейтинг: +767

      товрос 11 ноября 2016, 07:52

      СТАНИСЛАВ САЛАМОВИЧ ЧЕТКО ЗНАЕТ ЧТО НУЖНО,только сборная чувствую обосрется на чемпионате мира

      1
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      Рейтинг: +61

      badryashev > товрос 11 ноября 2016, 09:57

      Для начала обосрется на кубке конфедераций

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > badryashev 11 ноября 2016, 11:02

      Полностью согласен.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 11 ноября 2016, 11:07

      Ткачук: "Черчесов чётко знает, что нужно делать". Похвали Черчеса и ты в составе сборной, а иначе останешься в Рубине.

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