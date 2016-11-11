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    Орлов: «Наши футболисты просто не обучены игре в футбол. В «Зените» есть Витсель – учитесь»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

    «Наши футболисты просто не обучены игре в футбол. В концовке соперник получает мяч, движется к воротам – и никто не набегает. Я уж не говорю про опорного полузащитника, который должен был накрывать.

    Где центральные защитники, где Кутепов и Васин? Нельзя давать бить по воротам. Как так может быть – они же стоят параллельно. Нет у них навыков нужных!

    А Кокорин? Как так можно бить пенальти? Не умеешь, не берись. Пенальти – это особая история, надо технично и точно пробить рядом со штангой.

    Самедов забил впритирку, а Кокорин? Ну пробей ты на технику, почему в правый от вратаря угол бьешь? Если бьешь правой ногой, значит надо бить очень сильно. А если на технику исполняешь, бей в левый (от вратаря) угол.

    Это азбука, такие удары надо тренировать, а он этого не делает. Ему нужен персональный тренер, который объяснит, как правильно посылать мяч в ворота с 11-метровой отметки. Кокорин этого делать не умеет.

    Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки. Но ему уже не 15–17 лет, а 25. Проблема с принятием решений – это главная проблема всех наших футболистов.

    А Глушаков? «Толкнул» куда-то внешней стороной стопы. Это что было: удар или пас? Мастеру должно быть стыдно за это. Ты ведущий игрок большого клуба, совсем не маленькая зарплата у тебя.

    Вспоминаю «Спартак» Черенкова, Гаврилова, Ярцева – разве они могли так ударить? Вот как наш футбол опустился, как резко сдал.

    Показали Черчесова, тот просто за голову схватился. Не может понять, как такое возможно. Все просто – не хватает мастерства.

    Отсутствие агрессии можно объяснить усталостью в клубах. Резко бросается в глаза недостаток физической подготовки.

    Надо тренироваться и смотреть на западных игроков. Слава богу, в «Зените» есть Витцель – учитесь у него, как поддерживать форму.

    Почему Шишкин играет хуже, чем год назад? Он же опытный футболист. И так можно пройтись по каждому, у нас редко кто прогрессирует», – сказал Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2016 01:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 11 ноября 2016, 21:25

      А что щас витсель супер игрок?))) ничего особенного в этом году он не показывает!

      0
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 11 ноября 2016, 19:43

      По ходу круче всех по поняткам - Орёл.
      Всё по полкам разложил, пуделя на стол.
      Только чё ж они с Халком бомжей не обучили
      И даже Ростов вперёд пропустили.
      Да и новый сезон пока не фонтан,
      Где-то в учёбе изъян.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 ноября 2016, 11:00

      Гена неисправимый балабол !

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 11 ноября 2016, 10:57

      миллионеры зажравшиеся!

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 11 ноября 2016, 10:09

      а нахера наши футболистам быть мастерами если зарплата и так охренительная. пока у нас будет лимит на легов и не будет потолка зарплат мы будем вынуждены смотреть на это говно. Меня надо назначить главой РФС. я б там всех бы раком поставил, зато через год будет роскошная сборная

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 11 ноября 2016, 09:25

      "Птица " не может не упомянуть про свой зенит..
      Витсель скоро свалит
      Будет Геннадий грустить

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 ноября 2016, 08:45

      Сборная оленей. сделайте не фиксированную зп , а за КПД. И пусть жопы рвут, суки.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 11 ноября 2016, 08:30

      Прокукарекал орёл. Сыграла команда, а именно сборная России. Критика может и верная, накой ты притаскиваешь игру в клубах и вспоминаешь Спартак прошлых лет, говоря о сборной? Зенит, Спартак и ряд клубов победили бы Катар и те кого ты "поругал" сыграли бы, но сейчас речь о сборной и об игроках сборной и о состоянии дел в сборной.
      Как был лоховским комментатором так им и останешься.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > eleng 11 ноября 2016, 09:25

      С его участием лучше смотреть без звука ...

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 11 ноября 2016, 06:37

      скромняга чё..

      -1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 11 ноября 2016, 04:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Витселя научились номер отбывать!

      -4
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