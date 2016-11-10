Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Причиной замены Акинфеева была боль в пальце

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причине замены вратаря Игоря Акинфеева в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

    «Акинфеев получил травму? У него болит палец. Это не связано с коленями. Также скажу, что и Миранчук тренировался ограниченно, поэтому и не играл сегодня», – сказал Черчесов.

    Напомним, Акинфеев покинул поле на 58-й минуте, а вместо него вышел Станислав Крицюк.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2016 22:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 10 ноября 2016, 22:46

      Что вы все так накинулись? Главное в товарняках- не получить травму, это одно из главных в товарняках во всех странах(поэтому бывают и результаты типа поражения испании от грузии). Скорейшего выздоровления основному голкиперу сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 10 ноября 2016, 22:16

      и так дырка, а тут еще на клипают

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 10 ноября 2016, 22:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      21-й

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11