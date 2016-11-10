Причиной замены Акинфеева была боль в пальце

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причине замены вратаря Игоря Акинфеева в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

«Акинфеев получил травму? У него болит палец. Это не связано с коленями. Также скажу, что и Миранчук тренировался ограниченно, поэтому и не играл сегодня», – сказал Черчесов.

Напомним, Акинфеев покинул поле на 58-й минуте, а вместо него вышел Станислав Крицюк.