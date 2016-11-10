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    Черчесов: «Оправданий нам нет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями о причинах поражения в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

    «Игровая дисциплина начала хромать. Есть уровень сборной, где нельзя допускать расслабленности. Есть нюансы, которые даже с Катаром не прощаются. И, опережая вопрос, не надо искать там, где не хочется искать. Есть игроки, которые на поле, но есть определенные вещи, которые нельзя делать. Вот сегодня я не заметил этого в каких-то моментах.

    В какой-то степени не хватило концентрации, где-то соперник оставался хитрее и свежее. Не хотел об этом говорить, но вы меня возвращается к этому вопросу, по сравнению с первым сбором у нас нет восьмерых человек. Это почти целая команда. Даже хорошо, что так случилось. Точнее, в чем-то хорошо. Потому что посмотрели новых игроков. У нас длинный путь – надо всех пробовать. Другое дело, что я сегодня говорил об ответственности в раздевалке. И о том, что сборную надо ехать не играть, а выигрывать. Вот мы сегодня ехали именно играть. Оправданий нам нет. Надеюсь, что в будущем ошибки будут исправлены», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 22:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +30

      100KAN 11 ноября 2016, 14:12

      Весь смысл интервью - это первое и последнее предложения.

      Остальное - вода просроченная.
      ПыСы: и если дисциплина только НАЧАЛА хромать, что же будет в апогее...

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 11 ноября 2016, 13:29

      Не в свои сани не садись.

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 11 ноября 2016, 09:19

      Игра вообще ни о чем.
      Даже я вижу, что надо наигрывать связку Фернандес - Самедов, со смещением последнего в центр. Если наладят взаимопонимание, то может получится хороший полюс креативной активности.
      Я бы и Аршавина привлек, не для игр в основе, но для тренировочного процесса и так, на всякий случай, на подхвате. По крайней мере, пока нет Дзагоева и не видно нормального распасовывающего в центре.
      Больше дать времени Панченко и Миранчуку.
      Пора отходить от футбола бей-беги, да и с этими лентяями надо делать ставку на технику и нестандартные решения, а не на скорость и физику. Развивать скорость мышления, а не бега.
      ИМХО.

      -1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 11 ноября 2016, 05:38

      да надо этих учить, других не найдешь. смысла нет их тосовать в надежде , что поставишь одного на правильное место и сразу команда получится. не знаешь , что делать, бери Бердыева консультантом. если согласится(.

      2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 11 ноября 2016, 01:06

      "Есть нюансы, которые даже с Катаром не прощаются. "
      Результат говорит о том, что слово "даже" здесь совсем неуместно.

      2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 ноября 2016, 00:21

      Оставте этих лентяев в Катаре , без права возвращения в страну!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 ноября 2016, 23:34

      нет в сборной места для Кокоши , он нам это еще раз доказал!
      Дай сыграть Фернандосу и Панченко в основу!

      6
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Cant Stop 10 ноября 2016, 23:49

      Нормально Кокоша сыграл,не супер, но и не хуже других,а пенальти и более мастеровитые игроки не забивают,Луческу ещё не всю дурь выбил из него всего 3 месяца и как прибавил,ему уверенности не хватает брать игру на себя,был бы уверен сам бы бил ,а не пасы пытался отдать.

      -3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Lenin26 11 ноября 2016, 00:24

      нафиг тогда он нужен недоделаный такой?

      2
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 10 ноября 2016, 23:08

      Черчесов оправданий нам нет. Кокорин пить в катаре пить

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 ноября 2016, 23:04

      Страшно представить как с руминый сыграют

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > MEHROJ ЗЕНИТ 11 ноября 2016, 00:22

      Кадырова к ним в раздевалку на душевный разговор...........

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 ноября 2016, 23:04

      Точно Березуцкого не хватало, без него некуда!.

      0
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