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    Габулов: «Возможно, футболисты, которые не обыгрывают Катар, будут разрывать грандов»

    Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов в эфире программы «Все на футбол!» прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Катара (1:2).

    «Черчесов только подводит этих игроков к высокому уровню сборной. Все футболисты, которые вызываются в национальную команду, – это мастеровитые ребята. И тот опыт, который они сейчас получают в сборной, очень важен. Сегодня так, а завтра уже будет по-другому. Да, у этих игроков сборной не такой высокий уровень и опыта мало, но завтра, то есть в 2017 году, может быть совсем другая картина.

    Возможно, те футболисты, которые сегодня не обыгрывают Катар, будут разрывать Германию, других грандов. Убежден, если бы не было перспектив, этих ребят бы не было в сборной. Безусловно, у них есть талант», – сказал Габулов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 21:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 ноября 2016, 02:42

      Что-то не верится в это

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 11 ноября 2016, 02:22

      сперва Катар обыграйте,ну или хотя бы вничью сыграйте,а потом уже на грандов замахивайтесь

      0
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 11 ноября 2016, 00:24

      Каких грандов:-)посмеялся от души,молись чтобы анти рекорд не установили очередной на ЧМ,0 забитых,25 пропущиных!

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 11 ноября 2016, 00:05

      Посмеялся от души про разрыв Германии, скоро румынам сольете в Грозном, вот тогда новые оправдания найдутся

      1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 10 ноября 2016, 23:12

      время покажет

      0
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      Рейтинг: +9

      котыыыы 10 ноября 2016, 23:08

      А когда они последний раз разрывали грандов в официальных матчах? никогда ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 ноября 2016, 23:07

      Габулов ты бредишь!

      2
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      Рейтинг: +864

      sined1951 10 ноября 2016, 22:56

      Не понимаю лишнего шума. Ну нет у нас хороших игроков, такое вот у нас футбольное поколение. Надеяться на высокие результаты в ближайшие 5-6 лет нереально. Главная задача сейчас-провести футбольный чемпионат мира на отличном организационном уровне и вести эффективную работу с молодежью.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 ноября 2016, 22:48

      если у них не хватает опыта и уровня, чтобы обыграть катар, пусть вместе с широковым по любителям играют

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 ноября 2016, 22:46

      С одной стороны игра безвольная и кинуть камень сейчас легче всего... Но!!! Мы сами хотели обновления сборной, убрать всех старпёров и набрать молодняк... Вот получили! Что Вы хотели??? Чтобы не особо опытные ребята рвали и метали? Да игра была фиговой, но с чего ей быть хорошей когда команда наигрывается? По рвению были вопросы, но на это есть Саламыч, который надаёт бутсой всем по щщам, особенно кокошке. Поэтому, нехрен истерить, иначе Саламыч тоже, вместо правильного подхода опять вернёт старпёров! А нам это лесом не нужно!!! Поэтому, прежде чем обсирать, вспомните то что было и подумайте своими мозгами, а не выпитой полторашкой пива...

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