Булыкин: «У сборной России настрой был не тот»

Я вчера смотрел игру и немного не понял, что происходило на поле! первое: несколько дней назад в СМИ проскочила информация о огромном долге РФС кредиторам. И тут игра с шейхами намечается, уже подозрительно! поскольку уровень игроков Катара сопоставим лишь только с нашей 2-ой лигой футбола. В первые 3 минуты матча наши могли забить 3 гола (это факт)! Арабы толком по мячу не попадают и тактически ужасно обучены! Как только Россия забил с пенальти, бросила играть в центральной зоне ( посмотрите внимательно на игру наших игроков, они же только обозначали игру и обозначали прессинг) посыпались атаки катарцев, которые не могут даже мяч обработать с третьего раза! Вы меня простите, но это очень подозрительный матч против такого соперника, когда РФС в долгах, а страна соперник самая богатая в мире, но уровень футбола у них областного масштаба максимум! Что - то у меня есть уверенность на 200 процентов, что матч с Румынией это подтвердит, и мы увидим совершенно другую игру тех же игроков!!!
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями от товарищеского матча против Катара (1:2).
«Несыгранность – раз. И настрой не тот, ведь это, не будем забывать, товарищеский матч. Без сыгранности сейчас практически никого нельзя обыграть. Если у тебя очень высокий уровень мастерства, большой выбор игроков, как у Германии и других топ-сборных, тогда другой вопрос. Да даже у них возникают проблемы, если не играют лидеры.
А у наших точно видны проблемы, потому что и уровень не тот. Все-таки этим ребятам требуется время. Катар очень хорошо настроился, и на одной ноге мотивированного соперника уже не получается обыграть. Нужно добавлять, а мастерства не хватает», – сказал Булыкин.