Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Булыкин: «У сборной России настрой был не тот»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями от товарищеского матча против Катара (1:2).

    «Несыгранность – раз. И настрой не тот, ведь это, не будем забывать, товарищеский матч. Без сыгранности сейчас практически никого нельзя обыграть. Если у тебя очень высокий уровень мастерства, большой выбор игроков, как у Германии и других топ-сборных, тогда другой вопрос. Да даже у них возникают проблемы, если не играют лидеры.

    А у наших точно видны проблемы, потому что и уровень не тот. Все-таки этим ребятам требуется время. Катар очень хорошо настроился, и на одной ноге мотивированного соперника уже не получается обыграть. Нужно добавлять, а мастерства не хватает», – сказал Булыкин.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2016 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 11 ноября 2016, 08:24

      Я вчера смотрел игру и немного не понял, что происходило на поле! первое: несколько дней назад в СМИ проскочила информация о огромном долге РФС кредиторам. И тут игра с шейхами намечается, уже подозрительно! поскольку уровень игроков Катара сопоставим лишь только с нашей 2-ой лигой футбола. В первые 3 минуты матча наши могли забить 3 гола (это факт)! Арабы толком по мячу не попадают и тактически ужасно обучены! Как только Россия забил с пенальти, бросила играть в центральной зоне ( посмотрите внимательно на игру наших игроков, они же только обозначали игру и обозначали прессинг) посыпались атаки катарцев, которые не могут даже мяч обработать с третьего раза! Вы меня простите, но это очень подозрительный матч против такого соперника, когда РФС в долгах, а страна соперник самая богатая в мире, но уровень футбола у них областного масштаба максимум! Что - то у меня есть уверенность на 200 процентов, что матч с Румынией это подтвердит, и мы увидим совершенно другую игру тех же игроков!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 11 ноября 2016, 05:47

      давай им стриптезерш в раздевалку перед матчем приглашать, что бы настрой подымали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 ноября 2016, 00:05

      Надо настраивать тем , что проиграли- скинулись по ляму грина и сами на неделю с плугом на шее землю пахать, раз на поле бегать не хотят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 10 ноября 2016, 23:30

      А от куда браться мастерству!?!?В тепличных условиях лимита достаточно играть не убого и тогда ты в основе, что посеяли ,то и пожимаем!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 10 ноября 2016, 22:26

      А как настраивать этих бездарей, по 100 гр. наливать?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Бонс 10 ноября 2016, 21:52

      Настрой должен быть один- на победу! Иначе быть не может! А у наших "футболистов" настрой один- бухнуть в клубе, срубить бабла побольше, да на пляже в Италии загорать...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 10 ноября 2016, 21:25

      Какой настрой не тот...
      Играть нужно
      Если мы проигрываем катару
      Не забиваем пенальти что смешно
      Что нам делать на ЧМ? ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -101

      serega86ru > Rzn_za_cska 10 ноября 2016, 21:29

      дальше позориться !!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11