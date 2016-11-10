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    Парфенов: «Горжусь своими ребятами, они молодцы»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов расхвалил игру своей команды в матче 21-го тура ФНЛ с «Мордовией» (2:0). По словам специалиста, его подопечным противостоял очень серьезный коллектив.

    «Готовились к серьезному матчу, он таковым и получился. «Мордовия» укомплектована очень хорошими футболистами. Не считаю, что нам все давалось слишком легко, в начале матча каждый может перевесить чашу весов в свою сторону. Получилось у нас, сыграли уверенно.

    Горжусь своими ребятами, они молодцы. Идем дальше», – сказал Парфенов.

    На данный момент «Тосно» занимает в таблице ФНЛ второе место. Лидирует по-прежнему «Динамо».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.11.2016 07:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 13 ноября 2016, 17:05

      не раз смотрел игру тосно,команда очень грамотная,мало передач в никуда,играют осмысленно и нагло. Понравилась !!! В высшей лиге не будет проходной командой. Молодцы!

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      Рейтинг: +146

      Alexx22 10 ноября 2016, 18:50

      интересно будет посмотреть эту команду в вышей лиге !!!удачи и успехов тренеру

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