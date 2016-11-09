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    Глушаков заявил, что на Евро-2016 у сборной России не было единого коллектива

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков проанализировал выступление национальной команды на прошедшем чемпионате Европы.

    – В какой момент встреч со Словакией и Уэльсом поняли, что выше головы не прыгнуть?

    – В первом случая был в запасе и вышел только во втором тайме, когда уступали со счетом 0:2. Но никогда нельзя опускать руки. Мы создавали неплохие шансы, перспективные подходы к воротам словаков. Просто требовалось ускориться и забить, но это получилось слишком поздно. А с Уэльсом… Никто не ожидал, что так крупно проиграем. А лично я вообще думал, что победим – ведь ребята хорошо настроились на матч.

    – А вот Самедов в одном интервью сказал, что сборная разбилась на какие-то группы…

    – Можно и так сказать… Единого коллектива действительно не было: каждый в своей компании, у каждого свои интересы… Не знаю, почему так произошло. Тяжело объяснить.

    – Чья это вина: тренера или футболистов?

    – Общая. Коллектив должны строить все вместе: и наставник, и игроки.

    – Согласны с теми, кто считает, что в футболе сейчас такие заработки, которые меняют людей не в лучшую сторону?

    – Это психология, которая кого-то меняет, а кого-то нет. Но, уверяю вас, на Евро-2016 никто денег не считал. Это стало бы некорректно и некрасиво. Мы просто не оправдали надежд, что доставило игрокам не меньше боли, чем болельщикам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2016 21:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 ноября 2016, 21:31

      Глушаков - новый главболтун нашего недофутбола!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 09:57

      Ржавый и дырявый глушак высказался, а что же ты из Локомотива сбежал в
      Спартак, не из-за денег-ли? А то деньги никто не считал, болтун!

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      Рейтинг: +663

      88serega88 10 ноября 2016, 01:17

      так ты и есть не единый коллектив в Локо орал что Спам говно всевышнее, а терь кэп там, команда с такими гандонами не может играть уверенно

      2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 ноября 2016, 00:36

      :-)

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 10 ноября 2016, 00:19

      вот это аналитик.по стопам бубена

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 ноября 2016, 22:30

      Глушаков нашёл причину всех бед сборной

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