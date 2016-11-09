Кристенсен хочет вернуться в «Челси»

В менхенгладбахской «Боруссии» отметили, что защитник Андреас Кристенсен видит свое будущее в «Челси», которому принадлежит по контракту.

«Наверное, мы не сможем его выкупить. Андреас очень привязан к «Челси». Футболист заявил, что если получит шанс играть за лондонцев, то вернется в АПЛ», – заявил спортивный директор немцев Макс Эберль.

Ранее «Челси» отказался продавать защитника за 17 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний футболист провел в чемпионате Германии семь матчей.