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    Риццоли стал лучшим арбитром Евро-2016

    Итальянский арбитр Никола Риццоли был признан лучшим судьей Евро-2016, который прошел летом во Франции. В честь этого ему будет вручена специальная памятная награда, которую он сможет получить во время одного из товарищеских матчей национальных команд на следующей неделе.

    На прошедшем Евро-2016 Риццоли судил четыре матча: Англия – Россия (1:1), Португалия – Австрия (0:0), Франция – Ирландия (2:1) и Германия – Франция (0:2). В них он 19 раз показывал предупреждения, удалил одного футболиста и назначил три пенальти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2016 11:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      kurennoyd 9 ноября 2016, 14:06

      Лол. Дважды Францию за уши вытащил, столько ляпов наделал, Германию слил, а теперь лучший. Позор!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 9 ноября 2016, 12:06

      Судейская банда как братья-массоны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 ноября 2016, 11:31

      Это тот, который Барсу из лч отправил?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 9 ноября 2016, 11:18

      Ага, засудил немцев и лучший

      0
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