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    «Милан» хочет приобрести Шнейдерлина зимой

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин оказался в сфере интересов «Милана».

    Сообщается, что итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением Шнейдерлина в зимнее транферное окно. По информации источника, сумма сделки может составить около 15 миллионов евро, а конкуренцию «Милану» в борьбе за игрока составят «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас».

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что Шнейдерлин попал в число игроков, с которыми хочет расстаться Жозе Моуринью. Под руководством португальца футболист лишь семь раз появлялся на поле в нынешнем сезоне, выходя преимущественно на замену.

    Источник: Football Italia

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    09.11.2016 01:12
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