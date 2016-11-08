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    Санчес травмировался на тренировке сборной Чили

    Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может пропустить ближайший матч национальной команды.

    По информации источника, футболист получил повреждение на тренировочном занятии, и эта травма может помешать ему принять участие в матча отборочного турнира на ЧМ-2018 против команды Колумбии. О характере повреждения и точном сроке восстановления пока не сообщается.

    В нынешнем сезоне Санчес сыграл за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.11.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      lisal 10 ноября 2016, 13:46

      Это не есть хорошо, надеюсь травма не серьезная!!!

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