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    Балотелли может вернуться в состав сборной Италии

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в состав сборной Италии. Об этом заявил главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура.

    «Два месяца назад Марио вернулся в футбол после полуторагодового сидения на лавке. За такое время все так быстро не меняется, хотя он и важен для «Ниццы». Я никогда не слышал, чтобы его техника и талант ставились под сомнения. Мне нужно поговорить с ним, чтобы понять его желание выступать за нашу команду. Двери сборной всегда открыты», – сказал Вентура.

    Напомним, итальянский форвард не вызывался под знамена национальной сборной в течение двух лет.

    Источник: ФИФА

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    08.11.2016 01:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      marshal9 8 ноября 2016, 09:19

      удачи болотелли
      надеюсь взялся за голову

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 ноября 2016, 05:47

      Не думал что это скажу, но Балотелли пример того, как нужно учиться на собственных ошибках. Молодец, на правильном пути!!!

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