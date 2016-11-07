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    Силкин: «Главное, чтобы Панченко не сидел на скамейке в сборной, как в прошлый раз»

    Директор «Динамо» по подготовке резерва Сергей Силкин подчеркнул, что тренерскому штабу сборной России стоит дать игровое время нападающему бело-голубых Кириллу Панченко, вызванному на ближайшие контрольные встречи с Катаром и Румынией. По его мнению, футболист клуба ФНЛ, которого таким образом отрывают от выступлений в первенстве, должен получать практику, а не сидеть на скамейке запасных.

    «Клуб не может не отпустить игрока в сборную. Самое главное в этой ситуации, чтобы Панченко был задействован в сборной, а не сидел там как в прошлый раз, когда его вызвали, а он даже в заявку не попал. Как я понимаю, если бомбардира вызывают на сборы, значит, этот бомбардир должен проявить себя на поле, свои качества бомбардирские. А не так, что его пригласили, а он даже в запас не попал – вернулся в клуб, пропустив календарные игры.

    Конечно, бомбардир, которым является Панченко – это основная сила нашего клуба. Главное, чтобы при вызове в сборную ему дали возможность проявить себя», – сказал Силкин.

    Источник: Р-Спорт

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    07.11.2016 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 7 ноября 2016, 18:15

      Удачи!

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