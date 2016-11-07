Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хомуха не считает, что игра «Спартака» соответствует чемпионским амбициям

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о лидере чемпионата России московском «Спартаке». Напомним, после 13-ти туров красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу.

    «У команды есть такой исполнитель, как Квинси Промес, постоянно создающий остроту у чужих ворот. Отмечу, что и эмоциональный фон в команде сейчас очень хороший. Все матчи играются с полной самоотдачей. Не сказать, что игра соответствует чемпионским амбициям, но за счет старания и самоотдачи они находятся на первом месте.

    У каждого тренера есть свой стиль и свое видение. Уверен, что «Спартак» также усилится зимой и тем самым будет навязывать свой футбол соперникам. Относительно того же ЦСКА у «Спартака» «скамейка» действительно длинная. Глубина состава прослеживается, футболисты, которые выходят на замену, обычно усиливают игру», – сказал Хомуха.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2016 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 7 ноября 2016, 16:40

      Да у пищевика игра никогда не соответствовала...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 ноября 2016, 14:14

      Даже если эта самая "чемпионская" игра появится, все равно найдут, чего у Спартака еще нет...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      kuchipachi 7 ноября 2016, 14:00

      что интересно, все бывшие не спартаковцы в один уверены, что Спартак не будет чемпионом и у него нет ни какой игры, хотя по статистике уступает только Зениту и то только в забитых мячах, но в то же время почему то у всех их так бурлит говнецо, что Спартак сейчас на первом месте... странно всё это. вот когда я в чем то уверен, то не буду всякую глупость говорить относительно другой команды, а буду ждать только результата своей, а тут кроме как зависть и назвать то нельзя, если культурно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 7 ноября 2016, 11:13

      Блин, теперь, когда такой серьезный специалист, добившийся столь многого как игрок и тренер, не считает... даже я засомневался. Он-то сам столько раз демонстрировал эту самую игру ,а уж сколько раз чемпион... кому как не ему знать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 ноября 2016, 10:59

      Дайте это бомже-лошади овса с помойки, пусть успокоится.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8121

      nik55 7 ноября 2016, 10:25

      да у коней амбиции чемпионские

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      SSC 7 ноября 2016, 10:06

      От коня других слов и не ждал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 7 ноября 2016, 09:47

      Как будто игра конюшни в последние годы была чемпионской с кабинетной поддержкой и с допингистом (пока одним, что там ещё дзагоеву выводят)

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11